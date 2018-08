Deel dit artikel:











Boer bevrijdt koe uit sloot in Haarlem Foto: Twitter@Handhaving023

HAARLEM - Handhavers in Haarlem troffen vanmiddag een hulpeloze koe aan die in de sloot was beland. Het dier kon er niet zelfstandig uitkomen.

Hoe dit onfortuinlijke dier hier terechtkwam, is onduidelijk, maar het lukte haar niet meer om er zelfstandig uit te klimmen. Met behulp van een stel wandelaars werd de boer ingelicht, die vervolgens de koe met zijn tractor uit de sloot wist te redden.