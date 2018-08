Deel dit artikel:











Auto ondersteboven in water beland in Kortenhoef Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen

KORTENHOEF - Aan de Koninginneweg in Kortenhoef is vanavond rond 18.00 uur een auto ondersteboven in het water beland.

Het ongeluk gebeurde toen een automobilist uit een parkeervak reed. Daarbij werd een auto die al op de rijbaan reed over het hoofd gezien. Door de daaropvolgende aanrijding belandde de auto in het water. Ondanks dat het voertuig ondersteboven in het water kwam, wist de automobilist zelf uit de auto te klimmen en weer op het droge te komen. De ingeschakelde hulpdiensten waren niet nodig. Beide automobilisten kwamen met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald.