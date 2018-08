Tribute-concert voor overleden Full Count-zangeres Natascha

IJMUIDEN - De leden van de IJmuidense coverband Full Count denken aan een tribute-concert ter nagedachtenis van hun overleden zangeres Natascha Klobedanz. Natascha (37) overleed zondag onverwacht. "Een tribute is het minste wat we kunnen doen", verzucht trombonist Gertjan Huijbens

Ze kunnen het niet bevatten, de leden van de populaire coverband. De dood van Natascha heeft ze in een soort van shock doen belanden. "Het is alsof ik in een film zit", zegt zanger Edwin van Vliet. "Het is niet te bevatten", verzucht Gertjan Huijbens. "Ik kan het nog niet geloven", aldus Jolanda Zwanenburg, saxofonist.



De drie leden (de anderen zijn met vakantie) verzamelden zich vanmiddag bij hun oefenruimte, de popbunker in IJmuiden, om stil te staan bij de plotse dood van Natascha. "Het voelt heel gek", zegt Jolanda. "Hier oefenen we altijd en uiteraard was Natascha er altijd bij."

Lees ook: Zangeres IJmondse band Full Count overleden

Gertjan: "Het is een heel gekke ervaring. Hier zat ze altijd", wijst hij naar de lege stoel. Hij wil nog niet te veel nadenken over een toekomst van Full Count zonder Nataschja. "De eerste optredens zijn afgezegd. Daarna moeten we verder kijken. Is Full Count zonder Nataschja nog wel de band die we willen zijn?"

Publieksbinder

"Ik vind het heel moeilijk om op te treden zonder haar", zegt Jolanda. ''Alleen de gedachte al. Zij was degene die het publiek aan zich wist te binden, met haar stem en met haar lach. Zonder haar verder? Het lijkt me moeilijk."

Natascha was in de IJmond bekend van de band, maar veel mensen kennen haar ook van de musicals waarin ze speelde. Daarnaast was ze een gepassioneerd onderwijzeres.

De crematie van Natascha zal in besloten kring plaaatsvinden.