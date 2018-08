9-jarige Liv haalt 600 euro op voor afgebrand restaurant

EGMOND AAN ZEE - De 9-jarige Liv Gul uit Egmond aan Zee heeft bijna zeshonderd euro opgehaald voor het afgebrande Egmondse restaurant De Klok. Ze heeft velen in het hart geraakt met haar armbandjes-actie. De eigenaren van De Klok zijn ontroerd door de onbaatzuchtige Liv.

De jonge Liv heeft met haar armbandjes-actie veel mensen geraakt. Zo zeer zelfs dat ze met de verkoop ervan bijna zeshonderd euro heeft opgehaald ten bate van het door brand verwoeste restaurant De Klok.

Afgelopen zaterdag zat Liv met haar eigengemaakte armbandjes op het Pompplein in het dorp. "Ik dacht dat we honderd, tweehonderd euro hadden opgehaald, maar het is zowat een paar keer het dubbele en daar ben ik vooral heel blij mee."

"Elke keer als mensen tien of twintig euro gaven was ik heel erg verrast. Ik wist niet dat zoveel mensen zoveel wilden geven". Ze is dan ook best trots op zichzelf en het resultaat.

Niet minder trots en ontroerd zijn de drie eigenaren van De Klok die vanmiddag het geld bij Liv kwamen ophalen. "Enorm lief dat je dit voor ons hebt willen doen", zegt Mirjam van het Maalpad terwijl ze Liv een dikke knuffel geeft. "We gaan er wat moois meedoen."

"Zo klein en dan dit uit eigen initiatief doen voor ons", vult Jules Breuer aan. "Dat is prachtig". De uitbaters van De Klok hadden als dank een flinke zak snoep en een paar kadootjes voor Liv meegenomen.

Jules vertelt dat de dagen na de brand met ups en downs verlopen. "Als je er bent en je ruikt en ziet alles dan doet dat pijn. We gaan ons best doen om De Klok zo goed mogelijk in oude staat terug te laten komen. Schouders eronder en gaan. Meer kunnen we ook niet doen."