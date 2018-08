AZ verlengt met groot keeperstalent: "Een jongensdroom die uitkomt"

ALKMAAR - Mooi nieuws voor AZ, Jasper Schendelaar verlengde dinsdagmiddag zijn contract met vijf jaar. De 17-jarige doelman staat bekend als een groot talent. "Super blij."

"Een jongensdroom die uitkomt om voor deze mooie club weer een nieuw contract te tekenen. Ik sta er mee op en ga er mee naar bed", vertelde Schendelaar met lach over zijn liefde voor AZ. De jonge keeper doorliep de jeugdopleiding en traint nu al een tijdje mee met de hoofdselectie van John van den Brom.

Debuut

Op vijftienjarige leeftijd maakte Schendelaar zijn officieuze debuut voor AZ tegen de Polder selectie. Daarna was er veel belangstelling voor de goalie, van onder meer het Engelse Arsenal. Hij bleef AZ trouw en hij hoopt nu binnenkort een officiële wedstrijd voor AZ te spelen. "Mijn doel is om te debuteren in het betaalde voetbal."

Jong AZ

Schendelaar zou aankomende vrijdag al zijn eerste minuten in het betaalde voetbal kunnen maken. Hij staat door de blessure van Rody de Boer vrijdag onder de doellat met Jong AZ tegen Cambuur Leeuwarden. "Ik ga veel wedstrijden spelen bij Jong AZ nu."

Klik de video aan voor het volledige gesprek met Schendelaar. Cambuur - Jong AZ begint vrijdag om 20.00 uur.