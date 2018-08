Recordpoging droogroeien Warmenhuizen mislukt

WARMENHUIZEN - Het leek zo mooi: het dorp Warmenhuizen dat een felgebeerd plekje in het Guinness Book of World Records zou bemachtigen. Helaas mislukte de recordpoging droogroeien gisteravond jammerlijk.

2.001 'roeiers' waren nodig voor het record, dat tijdens de jaarlijkse kermis gehouden werd. Dankzij de grote populariteit van de kermis in het dorp en omstreken, was de verwachting dat het bijnodigde aantal deelnemers dan ook wel gehaald zou worden. Helaas deden er uiteindelijke slechts ongeveer 470 roeiers mee.

Lees ook: Warmenhuizen wil Guinnes Book of Records in met jolige recordpoging 'landroeien'

Officieel is er nog geen record droogroeien. Wel houdt een carnavalsvereninging in Etten-Leur het officieuze record. Daar roeiden eerder al 2.000 mensen op het vasteland.

De sfeer was er ondanks de mislukte recordpoging niet minder om, getuige de video. Of volgend jaar weer een poging wordt gedaan is nog niet bekend.