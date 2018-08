Benefietconcert voor eigenaar afgebrande Heemsteedse Zwaluwbar

HEEMSTEDE - Hij had het café pas een maand, maar op 31 mei veranderde de droom van Ton Materman in een nachtmerrie. In de vroege ochtend stond zijn Zwaluwbar in Heemstede in lichterlaaie. Het gaat waarschijnlijk om brandstichting en de schade loopt in de tienduizenden euro's. Een ramp voor Ton, die nu geholpen wordt door een groep volkszangers en -zangeressen.

Op 2 september organiseren zij, onder aanvoering van volkszanger Jan Grandia, een benefietconcert voor Ton, in de Spaarnehal in Haarlem. De opbrengst gaat naar de café-eigenaar, zodat hij een start kan maken met de wederopbouw van zijn café.

Aangeslagen

Ton is nog steeds erg aangeslagen als hij door zijn zwartgeblakerde café aan de Camplaan loopt. Alles is verwoest, op een paar krukken, het dartbord en een deel van de bar na. "Ik ben nu drie keer hier binnen geweest en het doet me nog steeds heel veel", zegt Ton met een brok in zijn keel.

De ramen van het café zijn door de brandweer ingeslagen: er staan nu houten schotten voor. "Ik dacht er meteen aan om mijn faillissement aan te vragen", vertelt Ton. Hij zat nog in een 'overdrachtsfase' met de vorige eigenaar en het verzekeringspapierwerk was nog niet helemaal rond, toen ineens de boel in de hens stond. "Kijk, hier zijn ze naar binnen gegaan. Ze hebben het ruitje ingetikt en het slot hier opengemaakt." Ton heeft naar eigen zeggen geen vijanden en tast dan ook in het duister over wie dit gedaan heeft. De politie heeft de brand in onderzoek en sluit brandstichting 'absoluut niet uit.'

Hulp

Omdat de verzekering nog niet rond was, belandt er nu een enorme kostenpost op de schoot van de kroegeigenaar. Zanger Jan Grandia hoorde via een gezamenlijke kennis van de brand en schoot te hulp. Hij bracht ruim dertig collega's bij elkaar, die voor 'Meneer Ton' gaan optreden. "Ik heb hier ook wel eens opgetreden en de sfeer was hier prima. Het is heel droevig voor Ton", vertelt Jan, met zijn arm om de schouders van Ton.

Maar of het benefietconcert ook dé redding zal zijn, dat is nog maar de vraag. De schade is misschien wel te groot om ooit nog het café te heropenen. Maar, zoals beide mannen zelf zeggen, het "is in ieder geval een stap in de goede richting".