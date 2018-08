Nijhuis fluit Ajax - FC Emmen en Gözübüyük AZ - Vitesse

Foto: Pro Shots/Kay in 't Veen

AMSTERDAM - Bas Nijhuis fluit zaterdag de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Emmen en Serdar Gözübüyük fluit zondag in Alkmaar de wedstrijd van AZ tegen Vitesse. Ook de scheidsrechters van de eerste divisie zijn bekend.

Ajax - FC Emmen

Bas Nijhuis wordt geassisteerd door Rob van de Ven en Jan de Vries. Edwin van de Graaf is de vierde official.

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint zaterdag om 18.30 uur.

AZ - Vitesse

In het AFAS Stadion wordt Serdar Gözübüyük bijgestaan door Dave Goosens en Bas van Dongen. Clay Ruperti is de vierde man.

De wedstrijd in het AFAS stadion gaat zondag om 16.45 uur van start. Het duel is live te volgen op onze site, apps en via onze Facebookpagina.

Eerste divisie

Jong Ajax - FC Dordrecht staat vrijdag onder leiding van Freek van Herk

Christian Mulder moet het duel tussen SC Cambuur en Jong AZ in goede banen leiden

Sparta - FC Volendam wordt gefloten door Edwin van der Graaf

Rob Dieperink is de scheidsrechter bij de eerste thuiswedstrijd van Telstar tegen MVV

Van de wedstrijden van FC Volendam en Telstar zijn vrijdagavond weer liveflitsen te horen op de radio in NH Sport.