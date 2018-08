FIOD legt beslag op 38 panden in Noord-Holland na mega-drugsvondst op schip Schagenees in Mallorca

NOORD-HOLLAND - Bij invallen in panden in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Schagen en Zaandam hebben de FIOD en de landelijke recherche gisteren beslag gelegd op onder meer 38 panden en ruim vijf kilo goud.

De invallen zijn gedaan in een groot witwasonderzoek. De politie kwam de zaak op het spoor bij de aankoop van een plezierjacht door een 54-jarige man uit Schagen. Die man, die het jacht twee jaar geleden kocht, speelt volgens justitie een grote rol in de criminele activiteiten.

Bij de zes doorzoekingen is ook beslag gelegd op gouden sieraden, 82.000 euro contant geld, bankrekeningen in het buitenland, een Harley-Davidson, kostbare uurwerken en fysieke en digitale administratie. De in beslag genomen panden zijn volgens de FIOD onder meer kantoren en huizen.

Spaanse justitie

Naast het onderzoek in Noord-Holland liep op Mallorca een onderzoek door de Spaanse douane naar verdovende middelen door opvarenden van ditzelfde jacht. Op het schip werd 300 kilo cocaine gevonden met een straatwaarde van zo'n 18 miljoen euro.

Eergisteren heeft de Spaanse justitie bij een inval op het schip de vijf bemanningsleden aangehouden. Het gaat om vier Nederlanders en een Duitser. Een van die Nederlanders is de 54-jarige Schagenees, hoofdverdachte in het witwasonderzoek. Verdere aanhoudingen in Nederland worden niet uitgesloten.