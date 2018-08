Deel dit artikel:











Politie houdt tiener aan voor spelen met nepvuurwapens Foto: Politie Foto: Nieuwsfoto / Laurens Bosch Foto: Nieuwsfoto / Laurens Bosch Foto: Nieuwsfoto / Laurens Bosch Foto: Nieuwsfoto / Laurens Bosch Foto: Nieuwsfoto / Laurens Bosch

BEVERWIJK - In minder dan 24 uur tijd moest de politie in Beverwijk twee keer in actie komen na een melding over gewapende jongeren. In beide gevallen ging het om een incident met nepvuurwapens.

Afgelopen zondagavond kwam de eerste melding binnen. Een persoon werd bedreigd met een vuurwapen. Na onderzoek konden agenten een 16-jarige jongen aangehouden. Bij de verdachte thuis werd een niet van echt te onderscheiden vuurwapen gevonden. Op straat 'spelen'

Gisteren rond middernacht was het opnieuw raak. Dit keer kreeg de politie melding dat er jongens op straat liepen met vuurwapens. Hier betrof het een groepje jongens van rond de 16 jaar die verklaarden 'gespeeld' te hebben met de nepvuurwapens. De politie vond de wapens met behulp van een politiehond in de bosjes. Lees ook: Man zwaait met 'vuurwapen' in Den Helder: ''Hij kroop door het oog van de naald''



Nepvuurwapens die sprekend lijken op echte vuurwapens zijn in Nederland ten strengste verboden. Vaak beseffen mensen niet hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn als nepvuurwapens als 'speelgoed' wordt gezien. Als een nepvuurwapen niet van echt te onderscheiden is, wordt er gehandeld alsof het om een echt vuurwapen gaat, aldus de politie.