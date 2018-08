Ajax zonder Neres tegen Dinamo Kiev

AMSTERDAM - Ajax speelt morgenavond de eerste wedstrijd tegen Dinao Kiev in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Dat doet de ploeg in ieder geval zonder David Neres, die afgelopen zaterdag tegen VVV een verrekking van de hamstring opliep. "We hebben meerdere opties om zijn afwezigheid op te vangen", zei coach Erik ten Hag vanmiddag op de persconferentie.

"De medici denken niet dat hij weken is uitgeschkeld, maar het is niet te zeggen wanneer hij weer kan spelen. Maar de wedstrijd van komend weekeinde tegen Emmen komt denk ik ook te vroeg. De uitwedstrijd tegen Kiev van volgende week zou nog kunnen. Maar dat wordt wel moeilijk. We missen zijn diepgang, maar dat kunnen we opvangen. Ik zal doen wat mij het beste voor het team lijkt", zei de trainer van Ajax.

Labyad moet tandje bijzetten

Zakaria Labyad viel zaterdag in voor Neres tegen VVV, maar kon weinig creëren. "Het duurt altijd even voor spelers om zich aan te passen bij een ploeg als Ajax. Hij moet een tandje bijzetten. Spelen tegen de top is vele malen makkelijker dan spelen in de top."

"Dinamo verdedigend sterk"

"Dit is ook weer een hele andere tegenstander, die een andere spelbenadering heeft en daar kunnen we op inspelen", zei de coach. "Ze spelen verdedigend sterk. Ze hebben nog geen goal tegen gekregen in de Europese wedstrijden. Maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop. We hebben laten zien dat we goed kunnen spelen tegen goede tegenstanders."

Uit of thuis

Het maakt Ten Hag niet zoveel uit dat Ajax eerst thuis speelt. "Zij mogen niet scoren en wij moeten er een maken, dan heb je een goede uitgangspositie. We moeten tot het eind in de posities blijven spelen en effectiever zijn, hoewel we dat Europees tot nu toe wel zijn."

"Supporters hunkeren naar CL"

Ten Hag hoopt dat de supporters weer net zo achter de ploeg staan als bij eerder Europese wedstrijden. "De sfeer en de entourage bij wedstrijden laat zien dat de supporters hunkeren naar Champions League. En de spelers zijn ook hongerig om een keer Champions League te spelen.

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint woensdagavond om 21.00 uur