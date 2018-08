TWISK - Pim Ligthart verhuist met Niki Terpstra mee naar de Franse Pro Continentale ploeg Direct Energie.

De 30-jarige in Twisk geboren renner komt over van Roompot-Nederlandse Loterij.

Ligthart is binnengehaald voor de Belgische klassiekers, waar hij Terpstra moet bijstaan. In 2011 was hij Nederlands kampioen op de weg.