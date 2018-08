Deel dit artikel:











Neergestoken slachtoffer huisartsenpraktijk Loosdrecht is huisarts Foto: NH Nieuws / Koen Bugter

LOOSDRECHT - Het slachtoffer van de steekpartij in een huisartsenpraktijk aan de Eikenlaan vanochtend in Loosdrecht is een huisarts. Dat bevestigt de politie.

De man wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Meer details wil de politie niet geven. Volgens een omstander die NH Nieuws sprak zou de huisarts driemaal in zijn nek zijn gestoken. Lees ook: Steekpartij in huisartsenpraktijk Loosdrecht: 'huisarts slachtoffer' De politie weet wie de verdachte is. Voor zover bekend is hij nog niet aangehouden. "Het onderzoek is in volle gang", laat de politie op Twitter weten.