Start voetbalseizoen bij voetbalclub Midwoud nog onzeker: "Hoofdveld is nog niet bespeelbaar" Foto: NH Nieuws / Chantal Bos

MEDEMBLIK - Bij voetbalclub MOC uit Midwoud is het hoofdveld recent opnieuw ingezaaid wegens de droogte. Het is nog onzeker of het seizoen bij de club begin september van start kan gaan.

"Het hangt volledig van het weer af of de grasmat er op tijd goed bij ligt", aldus Guy Wakelkamp, voorzitter van de voetbalclub. Sinds deze week kan er weer getraind worden op het b-veld en hoeven ze niet meer uit te wijken naar een andere club. "Als begin september blijkt dat het veld nog niet goed is, dan zal er overleg plaatsvinden met de KNVB”. Vooralsnog is Wakelkamp niet ongerust: "We spelen de eerste bekerwedstrijd uit en pas in de derde week van september start de competitie, dus we hebben nog even." Lees ook: Droogte teistert Noord-Hollandse voetbalvelden: hoe liggen ze erbij? Voor alle voetbalclubs uit Medemblik was het deze maand behelpen: door de droogte mocht er op de velden niet worden gespeeld en werd er uitgeweken naar clubs met kunstgrasvelden. "Voor nagenoeg alle clubs zijn de grootste zorgen voorbij en kan er weer gespeeld worden", aldus een woordvoerder van de gemeente Medemblik.