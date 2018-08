Hacker (25) aangehouden voor seksuele afpersing Medemblikse

MEDEMBLIK - Een 25-jarige man uit Den Bosch die op 3 juli werd aangehouden in verband met het hacken, phishen en plegen van identiteitsfraude bij verschillende webshopaccounts, blijkt ook achter de afpersing van de Medemblikse Nikki Lee Janssen te zitten. De vrouw schreef een boek over deze gebeurtenis.

De bekentenissen van de Brabander zijn het gevolg van onderzoek dat is gedaan door het cybercrimeteam van de politie Noord-Holland. Bij zijn aanhouding in juli zijn verschillende bewijsstukken in beslag genomen. Uit onderzoek kwam hierna naar voren dat de man mogelijk bij meer grote zaken betrokken zou zijn.

Seksuele afpersing

Een van deze grote zaken is de seksuele afpersing van Nikki Lee Janssen uit Medemblik. De hacker brak in in haar Dropbox, een bekende clouddienst voor het online opslaan van bestanden, waarna hij dreigde seksueel getinte beelden van haar online te plaatsen.

Om dit te voorkomen moest het slachtoffer geld betalen. Uiteindelijk werden de beelden toch nog online geplaatst. De Medemblikse schreef het boek Niet van iedereen over deze ervaring.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is blij met de doorbraak bij de politie in deze zaak. Hij was betrokken bij het boek dat het slachtoffer Nikki Lee Janssen schreef over de afpersingszaak.

Meerdere cybercrimezaken

Uit het onderzoek naar de hacker uit Den Bosch komt verder naar voren dat hij slachtoffers zocht op Marktplaats. Via een geautomatiseerd systeem benaderde hij soms wel 15.000 tot 20.000 adverteerders per nacht. Wie hier op reageerde werd via een website omgeleid, zodat de verdachte bankgegevens kon ontfutselen. De politie denkt dat de hacker op deze manier zijn inkomen verdiende.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Op 16 augustus is besloten om het voorarrest van de Bosschenaar te verlengen met 60 dagen. De zaak wordt voor het eerst behandeld op 16 oktober door de rechtbank Noord-Holland.