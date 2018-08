Deel dit artikel:











Weer brandje op geplaagd bungalowpark De Horn in Dirkshorn Foto: NH / Rutger Spanjer

DIRKSHORN - De brandweer moest gisteravond weer in actie komen op bungalowpark De Horn in Dirkshorn nadat een afvalhoop in brand stond. Het is het zoveelste incident in een lange reeks.

Deze brand lijkt onschuldig te zijn. Het was klein en daardoor snel geblust. De politie doet geen verder onderzoek. Lees ook: Geen extra maatregelen park De Horn: "te weinig opsporingsambtenaren" Op park De Horn is het al jaren onrustig. De beheerder van het park en een aantal eigenaren van vakantiewoningen liggen met elkaar overhoop. Gevolg: intimidaties, bedreigingen, brandstichting en sabotage. Drie weken geleden werd nog de auto van de beheerder in brand gestoken. In juni legde een grote brand een vakantiehuisje volledig in de as. Er kwamen tussen 2014 en 2017 meer dan 200 meldingen binnen bij de politie.