Ruim 2.000 automobilisten blazen bij grootschalige alcoholcontrole

HAARLEM - Bij een grootschalige alcoholcontrole in Haarlem moesten afgelopen weekend ruim 2.000 automobilisten blazen. Niet alleen daar werd gecontroleerd op drank achter het stuur, maar door de hele provincie. Er zijn in totaal elf rijbewijzen ingevorderd en de politie heeft 48 keer een proces-verbaal opgemaakt.

In de meeste gevallen was er in Haarlem niets aan de hand, maar 38 bestuurders hebben een proces-verbaal gekregen voor rijden onder invloed. Daarnaast moesten zes mensen hun rijbewijs inleveren.

De politie controleerde bij de Zijlweg, het Kenaupark, de Fonteinlaan en de Turfmarkt in Haarlem. Op de Zijlweg bleken twee automobilisten onder invloed van drugs te zijn gaan rijden, zo bleek uit een bloedtest.

Slecht rijgedrag

Naast Haarlem heeft de politie ook in andere regio's gecontroleerd. In Haarlemmermeer (Abbenes), IJmond (Velsen), Zaanstreek-Waterland (Purmerend, Zaandam), West-Friesland (Hoogkarspel, Berkhout, Hoorn, Koggenland) en Alkmaar moesten automobilisten blazen vanwege slecht rijgedrag of een aanrijding die ze hadden veroorzaakt.