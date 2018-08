De Peiling: Veel klachten over medicijnen

NOORD-HOLLAND - Stugge doordrukstrips. Pillen die niet doormidden te breken zijn. Elke keer een ander doosje. Heb jij klachten over jouw medicijnen?

Gebruiksvriendelijker

Medicatie moet gebruiksvriendelijker worden. Dat concludeert ouderenorganisatie ANBO na onderzoek onder 7700 senioren. Ruim 40 procent van de ondervraagde medicatiegebruikers zegt problemen te ervaren.

Doordrukstrips

Stugge doordrukstrips waar de pillen niet uit willen worden het vaakst genoemd als klacht. Ook het doormidden breken van pillen levert problemen op.

Ander doosje

42 Procent van de ondervraagden vindt het ingewikkeld dat de verpakking van medicijnen vaak wijzigt en 16 procent zegt dat de verschillende doosjes wel erg op elkaar lijken, waardoor een vergissing snel gemaakt wordt als iemand meerdere medicijnen per dag moet nemen.

Generieke middelen

Bij bijna de helft van de ondervraagden vallen de gebruikte medicijnen onder het preferentiebeleid, wat inhoudt dat de verzekeraar alleen de goedkoopste variant van het medicijn vergoedt. Dit is meestal een generiek medicijn waar geen patent meer op zit dat door verschillende fabrikanten gemaakt wordt.

Wat is jouw ervaring?

Ben jij tevreden met jouw medicijnen of niet? Krijg jij telkens hetzelfde doosje mee bij de apotheek of wil dat nog wel eens verschillen? We horen graag jouw ervaringen!

