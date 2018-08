Dave Roelvink gaat alcoholcursus volgen

NOORD-HOLLAND - Dave Roelvink gaat na zijn dollemansrit van afgelopen weekend een alcoholcursus volgen. Ook beloofde de 24-jarige dj gisteren voorlopig niet meer naar de fles te grijpen. Dat zei hij bij de presentatie van het SBS6-programma De Roelvinkjes: effe geen cent te makken.

Dave zei verder ook dat hij "iets ongelofelijk stoms" had gedaan. Roelvink junior trok zaterdag de aandacht van de politie door met 180 kilometer per uur te scheuren over de A10 bij Amsterdam, waar maximaal 100 kilometer per uur is toegestaan.

Middenin de Coentunnel stopte hij om iets onverstaanbaars naar een motoragent te roepen. Niet veel later stopte hij op de vluchtstrook en gedroeg zich agressief tegenover de motoragent. De dj kroop weer achter het stuur, waarop de politie hem een paar kilometer verderop klem reed. Roelvink bleek ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gebruikt.

Zondag zei de dj nog op social media dat de politie wat hem betreft "te heftig" had gereageerd en dat het allemaal wel meeviel. Daves vader Dries en zijn manager lieten daarop weten een hartig woordje te zullen spreken met de dj.