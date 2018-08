Glennis Grace doet gooi naar halve finale America’s Got Talent

AMSTERDAM - Glennis Grace staat in de nacht van dinsdag op woensdag (dinsdagavond lokale tijd) in Los Angeles op het podium van de liveshow van America’s Got Talent. De Amsterdamse zangeres strijdt voor een plekje in de halve finale van de talentenjacht.

"Ik ben zover gekomen. Zelfs als ik er nu word uitgestemd, zou het niet meer voelen als verliezen", laat de zangeres weten. De afgelopen maanden pakte ze de juryleden van America’s Got Talent in. Dinsdagavond moet ze ook het publiek zien te overtuigen haar een plaatsje te geven in de halve finales van de talentenjacht. Zender NBC houdt tot het laatste moment zoveel mogelijk geheim over de show.

De volgorde van de acts weet zelfs de zangeres niet, over het liedje dat ze zal zingen mag ze ook weinig vertellen. Alleen over haar outfit licht ze een tipje van de sluier op. "Het ziet ernaar uit dat we voor een zwart-witte jurk gaan. Alhoewel dat zomaar nog kan veranderen hoor."

In de kwartfinales, waarvan pas een dag later de uitkomst bekend wordt, neemt Glennis het niet alleen op tegen andere zangers, maar strijdt ze ook tegen onder meer een kattenact, een acrobatenduo en een stand-upcomedian. "Tja, dat is America’s Got Talent hè", lacht de zangeres. "Als je dat niet wil moet je met The Voice meedoen." Ze heeft waardering voor al haar tegenstanders. "Als concurrentie kan ik er natuurlijk niet zoveel mee, maar ik vind het wel een mooi aspect van dit programma dat iedereen zijn passie kan laten zien, wat dat ook is."