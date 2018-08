Deel dit artikel:











Vrouw zwaargewond bij steekpartij in Hilversum Foto: Google Maps

HILVERSUM - Een vrouw is vanochtend ernstig gewond geraakt bij een steekincident aan de Buisweg in Hilversum. De aanleiding voor het incident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Dat meldt de politie.

Volgens de politie is de identiteit van de verdachte bekend, maar is deze nog niet aangehouden. Het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis vervoerd.