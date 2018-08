Deel dit artikel:











UITDAM - Bij de Zeedijk in Uitdam is vanmorgen langs het water een motor aangetroffen. Waar de bestuurder van het voertuig is, is onduidelijk.

Hulpdiensten zijn rond de vindplek van de motor op zoek naar de bestuurder van de motor. De politie geeft aan dat ze met behulp van het kenteken van de motor momenteel de eigenaar proberen te achterhalen.