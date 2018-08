Nagenieten: de heroïsche zwemelfstedentocht in elf foto's

NOORD-HOLLAND - Mensen rijen dik langs de kant, hulp tot diep in de nacht, een live-verslag op tv en hét gesprek van de dag bij de koffieautomaat. Geboren Alkmaarder Maarten van der Weijden heeft met zijn heroïsche Elfstedentocht de harten van veel mensen gestolen. Reden genoeg om nog één keer terug te blikken op de historische tocht, die eerder eindigde dan gepland.

Zaterdagochtend vertrok hij voor een tocht van in totaal zeker 200 kilometer en nam hij afscheid van zijn vrouw Daisy.

Dan begint de lange weg in het water, waar maar geen einde aan lijkt te komen.

Maar hij krijgt steun van alle kanten. De kades staan bomvol.

Waar hij ook zwemt wordt hij vooruit geschreeuwd door mensen langs de kant.

In de avond loopt hij al behoorlijke vertraging op doordat hij last had van spierpijn.

De toch wordt steeds zwaarder. Ondanks de steun gaat het zwemmen steeds moeizamer en is hij verzwakt.

Uiteindelijk blijkt hij te ziek en moet hij zijn tocht na 163 kilometer staken. Zijn vriendin vangt hem op.

Zijn voeten zijn, na 55 uur in het water te hebben gelegen, veranderd in een rimpelige gewaarwording.

Gelukkig schenkt de voormalig Olympisch kampioen het publiek al snel een voorzichtig maar geruststellend glimlachje.

Als hij in het ziekenhuis op adem is gekomen, volgt de hereniging met de rest van zijn gezin.

De geplande huldiging gaat onverminderd door. Uiteindelijke haalt de zwemmer ruim 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar kanker. De ziekte waar hij zelf aan leed.