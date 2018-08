Deel dit artikel:











Uniek: Fort bij Velsen te koop Foto: Google Maps

BEVERWIJK - Het staat te koop als industriegrond, maar die benaming doet de historie weinig eer aan. Voor zo'n 100 euro per vierkante meter kun je in het bezit komen van het Fort bij Velsen. De huidige eigenaren hebben de grond, van in totaal 76.000 m2, te koop gezet.

Dat is te zien in een brochure die is verspreid door Tielen Vastgoed uit Alkmaar. Het forteilandje wordt aangeprezen als ideale locatie voor bedrijven die te maken hebben met watergebonden werkzaamheden, zoals het handelen in schepen, de opslag daarvan of juist voor de overslag van goederen die over het water vervoerd moeten worden. Werelderfgoed

Het Fort bij Velsen behoort tot de Stelling van Amsterdam. Dat is een verdedigingslinie die vandaag de dag op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Het fort zelf is al voor een deel gesloopt. Op het eiland stonden kanonnen die een bereik hadden van de monding van het Noordzeekanaal tot het gebied tussen Haarlem en Castricum. Er zijn overigens al gegadigden voor de koop van delen van het gigantische perceel. De definitieve verkoop vindt pas plaats als voor alle delen een koper is gevonden.