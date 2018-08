Deel dit artikel:











Oostzaans ijsvogeltje in museum in het originele ijs Foto: Natuurhistorisch museum // Christoph van Ingen Foto: Instagram // Christoph van Ingen Foto: Instagram // Christoph van Ingen

OOSTZAAN - Het ijsvogeltje dat in maart beroemd werd op internet, is vanaf morgen te zien in het Natuurhistorisch museum in Rotterdam. Nog steeds in het originele ijs, bewaard in een speciale vitrine die de temperatuur -20 graden Celsius houdt.

Het beestje werd op 1 maart gefotografeerd door de 13-jarige Christoph van Ingen in een sloot in Oostzaan. De foto die de jongen deelde via zijn instagram account bleek een hit en ging de hele wereld over. Lees ook: Schaatser maakt bijzondere foto: ijsvogeltje vereeuwigd in het ijs Een paar dagen later werd duidelijk dat het Natuurhistorisch Museum Rotterdam het bijzondere dier graag aan haar collectie "Dode dieren met een verhaal" wilde toevoegen. Andere beroemde dode dieren in de collectie zijn de "de Dominomus" die werd doodgeschoten omdat het 23.000 dominostenen omgooide en een eend die het slachtoffer werd van een andere homoseksuele, necrofiele eend. Omdat het museum de ijsvogel graag zo lang mogelijk wil bewaren en exposeren is er uitgebreid gezocht naar een geschikte vriezer en omstandigheden. Uiteindelijk bleek de temperatuur van -20 graden de beste optie. Echter verwacht het museum dat de kwaliteit van het ijs onvermijdbaar achteruit gaat in verloop van tijd: "Het ijs zou hoe dan ook langzaam uitdrogen en doffer worden." Lees ook: Ingevroren ijsvogel Oostzaan gaat naar Rotterdams museum Morgen om 12.00 uur wordt de "ijs-ijsvogel", zoals het museum het ingevroren vogeltje noemt, onthuld in het museum. Daarbij is ook een ijscoman aanwezig die gratis "ijsvogel-ijs" schept zolang de voorraad strekt.