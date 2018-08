Rijkswaterstaat blundert met aankoop van peperdure speedboten

NOORD-HOLLAND - Rijkswaterstaat (RWS) heeft in 2015 een kostbare blunder begaan bij de aanschaf van vier opblaasbare speedboten voor de Kustwacht. Door een fout bleken de boten onbruikbaar. De gemaakte kosten zijn niet verhaalbaar op derden, waardoor RWS een strop van een miljoen euro heeft opgelopen.

Bij de aanbesteding van twee van de vier zogenoemde Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB’s) heeft RWS een fout gemaakt waardoor de boten onbruikbaar bleken. Bij hoge snelheid sloegen ze op volle zee over de kop. Dat schrijft Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gisteravond aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een Wob-verzoek van de Volkskrant.

Ze kondigt in de brief een onderzoek aan naar de oorzaken van de fouten die zijn gemaakt. De minister zegt ook dat ze te laat is geïnformeerd over de fout.

Veiling

De bestelde kleine wendbare snelle boten waren vooral bedoeld om de Barend Biesheuvel, het inspectieschip van de Kustwacht, te vergezellen bij controle en inspectie op zee van de Nederlandse vissersvloot. Mocht je interesse hebben in de 'onbruikbare boten'; ze worden inmiddels via deze veilingsite aangeboden voor 75.000 euro per stuk.