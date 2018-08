Deel dit artikel:











Alarm om opgevoerde e-bikes: snelheden boven 50 km/h Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De fietsenbranche en Veilig Verkeer Nederland (VVN) maken zich ernstige zorgen over het opvoeren van elektrische fietsen. Normaal gesproken mogen e-bikes maximaal 24 kilometer per uur rijden, maar er zijn via internet en rijwielhandelaren pakketjes te koop waarmee snelheden van dik boven de 50 km/u gehaald kunnen worden, schrijft De Telegraaf.

"Een levensgevaarlijke ontwikkeling die schreeuwt om een keiharde aanpak. Het is natuurlijk prachtig dat steeds meer jongeren van de scooter overstappen op de fiets met trapondersteuning, maar als dit een neveneffect is, moet er rigoureus worden ingegrepen", meent Rob Stomphorst van VVN. Ook de Fietsersbond kijkt met afschuw naar de ontwikkeling. De politie en het ministerie van Infrastructuur zien nog geen reden tot paniek en denken dat het zo'n vaart niet loopt met opgevoerde e-bikes.