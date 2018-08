Deel dit artikel:











Man (29) gewond bij woningoverval in Purmerend' Foto: AS Media

PURMEREND - Op een woning aan de Overlanderstraat in Purmerend is vannacht een overval gepleegd. Daarbij is zeker één man gewond zijn geraakt.

De verdachte van de mishandeling is een bekende van het slachtoffer. Het 29-jarige slachtoffer liet de verdachte binnen in zijn huis. Eenmaal in de woning werd het slachtoffer onverwacht door de verdachte mishandeld. Na de mishandeling vertrok de verdachte met persoonlijke eigendommen van de gewonde man. Buurtbewoners geven aan dat ze iemand om hulp hoorden en roepen en toen zijn gaan kijken. Daar hebben ze het slachtoffer aangetroffen van wie het gezicht onder het bloed zat.