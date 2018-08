Deel dit artikel:











Jong AZ begint met een nederlaag: "Dit had niet gehoeven" Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Jong AZ heeft maandagavond het eerste duel in de Keuken Kampioen Divisie met 2-3 verloren van Almere City. Trainer Koen Stam was na afloop teleurgesteld over het resultaat. "Ik denk dat we deze wedstrijd niet hadden hoeven verliezen, daar zijn we heel teleurgesteld over."

Hoewel de Jong Alkmaarders goed aan de wedstrijd begonnen keken de mannen van Koen Stam en Michel Vonk al na 28 minuten tegen een 0-3 achterstand aan. "De eerste tien minuten beginnen we goed. We kregen nog een goede kans met Jelle Duin. Daarna krijgen we twee goals tegen uit een spelhervatting en dan maak je het jezelf heel moeilijk." Toch kwam Jong AZ knap terug in de tweede helft en had er met een gemiste penalty misschien nog wel meer ingezeten. "Als je die penalty maakt dan denk ik dat we een nog grotere kans maken om de wedstrijd naar je toe te trekken. De twee doelpunten daarna zijn helaas niet voldoende. Ik denk dat we de kansen hebben gehad maar helaas mocht het niet zo zijn vanavond."