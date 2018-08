Festival-tuig 'terroriseert' Velserbroek: schreeuwen, dealen en wildplassen in speeltuintje

VELSERBROEK - Inwoners van Velserbroek hebben gistermiddag en -avond erg veel last gehad van bezoekers van het Latin Village-festival in Spaarnwoude.

Verschillende bewoners klagen tegenover NH Nieuws over wildplassende, foutparkerende en dronken feestgangers in het dorp. In een van de straten werd er zelfs een ruitje ingetikt. Door parkeerproblemen en files bij Latin Village besloot een gedeelte van de tienduizenden bezoekers gistermiddag hun auto in het dorp te parkeren en verder te lopen naar het festivalterrein.

Dealers

"Het was een puinhoop, onverstelbaar", vertelt een bewoonster aan NH Nieuws. "Ik probeerde weg te komen, maar overal liepen mensen op de weg."

Veel van de feestgangers urineerden in de plantsoentjes, poorten en tegen de huizen van de Velserbroekers. Ook werd er middenin de woonwijk gedeald en gebruikten de festivalbezoekers drugs en alcohol. "Overal stonden flessen met sterke drank. En ik zag zeker drie of vier dealers staan", vervolgt de bewoonster. "Ik voelde mij niet meer veilig hier. Hier lopen ook gewoon kinderen."

Een andere inwoner laat weten dat hij zijn huis niet meer via de achteringang uit kon verlaten, omdat een auto de deur blokkeerde. "In korte tijd stonden alle parkeervakken vol. Daarna hebben ze hun auto op andere plekken achtergelaten. Als er hulpdiensten langs moesten, zou dat echt niet kunnen."

Speeltuintje

Een bewoonster zag vanuit haar zoons kamer hoe drie jongens de auto voor haar deur parkeerden en vervolgens in een speeltuintje gingen wildplassen. "Meestal zijn daar kinderen aan het spelen. Nu toevallig niet, maar ik heb er gelijk wat van gezegd", vertelt ze aan NH Nieuws.

De vrouw kreeg vervolgens een grote mond van het drietal. "Ze zijn er nog een kwartier blijven staan. Toen ik dreigde met de politie, gingen ze pas weg." Ook andere bewoners laten weten een 'grote bek' te hebben gekregen van festivalgangers.

Opruimen

In de loop van de avond keerde de rust weer terug in Velserbroek. Tot het festival was afgelopen en de bezoekers terugkeerden naar hun auto. "Ik werd om half twee weer wakker van muziek en geschreeuw", vervolgt de bewoonster. "En dat terwijl ik met oordoppen in slaap."

Vanochtend heeft een aantal Velserbroekers de handen uit de mouwen gestoken om het afval van de festivalgangers op te ruimen. Hierbij kregen ze hulp van de groendienst van de gemeente.

Reactie gemeente

De gemeente Velsen, waar Velserbroek onderdeel van is, laat in een reactie weten verschillende klachten te hebben ontvangen van bewoners en de situatie te onderzoeken. Volgens een woordvoerder volgden de bezoekers niet de officiële routes. Dit terwijl er zaterdag, tijdens het Dutch Valley-festival op hetzelfde terrein, er nauwelijks sprake was van overlast. "We willen als gemeente openstaan voor leuke evenementen, maar dergelijke overlast is echt niet de bedoeling. We nemen alle klachten, berichten en opmerkingen daarom ook zeker mee voor toekomstige evenementen. We gaan er in samenwerking met de organisaties voor zorgen dat er een volgende keer minder overlast zal zijn. Er zal onderzocht worden welke maatregelen we in de toekomst kunnen nemen."