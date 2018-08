Kenny Nijssen wil naar de top klimmen

BLOEMENDAAL - Een uitzondering daargelaten, Steven Rooks bijvoorbeeld, zijn Noord-Hollandse wielrenners types voor de koersen op de vlakke wegen. De heuveltjes van Limburg en Vlaanderen verteren ze nog wel, maar met rijden in het hooggebergte doe je ze geen plezier.

Maar er is weer een Noord-Hollander opgestaan die juist opbloeit als hij Alpen- of Pyreneeëntoppen ziet. Het is Kenny Nijssen, een 27-jarige Haarlemmer. Dat hij met zijn 53 kilo een klimgeit is, is ook de profploeg van Katusha-Alpecin niet ontgaan. De Russsiche ploeg bood hem een stagecontract aan. Dat is 1 augustus ingegaan. Tot het einde van het seizoen krijgt Nijssen de kans zich een aanwinst te tonen. Dat moet vooral gebeuren in de Italiaanse semi-klassieker Milaan-Turijn.

Onderscheiden

"Ik rij ook nog een paar koersen in België, maar ik denk dat het daar lastiger is me te onderscheiden", zegt hij. "Als ik wat wil laten zien, moet dat in Italië gebeuren. En dan denk ik niet meteen aan het rijden van een goede uitslag. Je kan ook onderweg (bijvoorbeeld in een ontsnapping, red.) laten zien dat je wat in je mars hebt."

Als jong ventje al werd hij gegrepen door het rijden in het hooggebergte. Toen zijn vader Frank La Marmotte reed, een wedstrijd voor recreanten met finish op l'Alpe d'Huez, keek hij lang de kant toe en bedacht dat hij dit ook wilde. Niet veel later verscheen hij zelf aan de start en in 2016 won hij de klassieke wedstrijd.

Klimmen

"Ik weet niet waar ik het aan te danken heb, maar het fietsen in de bergen gaat me gewoon goed af. Het is mijn bouw, denk ik. Ik doe er niets speciaals voor. Ja, ik heb het Kopje van Bloemendaal in de buurt maar die is te kort om echte klimtraining te kunnen doen. Daar tegenop rijden is meer sprinten. Dan kun je nog beter in de duinen tegen de wind in rijden."

Hij kijkt met spanning uit naar de komende koersen, die duidelijkheid gaan geven over zijn toekomst. Maar laat zich niet gek maken. "Ik ga er natuurlijk alles aan doen om goed voor de dag te komen. Meer kan je niet doen. En dan zie ik het wel."