Hightech testvliegtuig met extra vleugel bezoekt Schiphol

SCHIPHOL - Een opvallende verschijning op Schiphol: een testvliegtuig van Honeywell Aerospace is op wereldtournee en pendelt de afgelopen dagen tussen Genève en Amsterdam. De Boeing 757-200 valt zo op vanwege een extra vleugel aan de romp waaraan een straalmotor of een propeller bevestigd kan worden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Boeing 757-200 van Honeywell Aerospace heeft zijn thuishaven in het Amerikaanse Phoenix, Arizona. Daar is ook het hoofdkantoor van de multinational waar onder andere vliegtuigmotoren en -electronica worden gemaakt. De 35-jaar oude Boeing is nu in Europa voor een reeks demonstratievluchten.

Deze keer hangt er geen extra vliegtuigmotor aan het vleugeltje om te testen, maar is het toestel bezig om nieuwe generatie online-verbindingen voor vliegtuigen uit te proberen. Honeywell Aerospace werkt niet alleen aan razendsnelle Wifi die het mogelijk maakt voor passagiers om aan boord Netflix en YouTube te kunnen kijken, maar ook aan betere online-communicatie tussen piloten en technisch grondpersoneel.

Open cargodeur

De Boeing 757 landde vanmiddag rond 16.00 op de Aalsmeerbaan van Schiphol na een kort bezoek aan Genève. Zaterdag maakte het toestel ook al zo'n tripje van Amsterdam naar Zwitserland, en terug. Toen landde het op de Schiphol-Oostbaan waardoor het over het centrum Amsterdam vloog om die baan te naderen. Een aantal Amsterdammers dacht dat het extra vleugeltje een open cargodeur was en ging er bezorgd over Twitteren.

De 757 heeft nog een aantal stops te gaan in het Midden-Oosten, India en Azië voordat het deze maand weer terugkeert naar Arizona.