Deel dit artikel:











Verdwenen bankje voor bloemenman Freek terecht na raadselachtige verdwijning Foto: NH Nieuws

HEEMSKERK - 'Het mysterie van Freeks verdwenen bank.' Het lijkt de titel van een jongensboek of een spannende strip. In werkelijkheid gaat het over het raadsel rond het verdwenen buitenbankje voor het huis van de overleden Freek Stammes in Heemskerk.

Ter nagedachtenis aan de in april overleden ras-Heemskerker schonk de gemeente de bewoners van Heemskerk een buitenbankje dat werd neergezet voor zijn huis op de hoek van de Marquettelaan en de Mozartstraat, waar Freek op zijn vingers fluitend mensen verleidde om zijn planten en bloemen te kopen. En opeens was het bankje verdwenen, nog geen vier maanden na Freeks dood. Lees ook: Heemskerkers eren overleden bloemenman met eigen bankje Zijn weduwe Nel wist niet wat haar overkwam toen ze op de plek van de bank een lege plek aantrof. "En de mensen in de buurt waren al net zo verbaasd. Ik heb heel veel mensen aan de deur gehad die vroegen waar 'ie was gebleven." Maar Nel wist het antwoord niet en dat deed haar pijn. Bank beschadigd

Totdat er vandaag opeens goed nieuws kwam van de gemeente, die ze zo dankbaar is voor het schenken van de bank. Bij wegwerkzaamheden bleek de bank beschadigd te zijn geraakt. Werkmannen hebben 'm ter reparatie meegenomen naar de werkplaats. Zodra de bank is hersteld, wordt de houten zit teruggezet. "Fantastisch nieuws", glundert Nel. "Ik ben er echt heel blij mee. Er is ook maar één plek waar 'ie hoort en dat is hier voor de deur."