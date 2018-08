Wietplantage ontdekt boven Action-vestiging: winkel enige tijd gesloten

Foto: AS Media

Foto: AS Media

Foto: AS Media

Foto: AS Media

PURMEREND - Een vestiging van winkelketen Action aan de Weerwal in Purmerend is vandaag lange tijd gesloten geweest vanwege de ontdekking van een wietplantage.

De kwekerij bleek boven de winkel te zitten. In totaal heeft de politie 94 hennepplanten in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een 'in werking zijnde hennepkwekerij'.

Wateroverlast

De politie kwam de plantage op het spoor na een melding van wateroverlast in de winkel. Hierdoor werd de winkel rond 9.45 uur gesloten.

De schade aan de Action-vestiging valt mee, zo laat het concern desgevraagd aan NH Nieuws weten. Medewerkers hebben een schap kunnen beschermen met een afdekzeil. "We hebben een aantal artikelen moeten weggooien, maar echt niet veel", aldus de woordvoerder. "Mensen kunnen nu weer veilig door de winkel lopen."

Arrestatie

De politie heeft een 37-jarige Purmerender opgepakt. Onderzocht wordt wat hij te maken heeft met de wietplantage.

De winkel is rond 15.00 uur weer open gegaan.