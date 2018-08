Fractie Tonnaer wil vergoeding van Grauwe Eeuw voor bekladden beeld

HOORN - De lokale politieke partij Fractie Tonnaer wil dat de gemeente Hoorn alsnog een schadevergoeding eist van actiegroep de Grauwe Eeuw. Activisten bekladden in 2016 het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op het plein de Roode Steen.

Dat schrijft de fractie in een brief aan de gemeenteraad, aldus mediapartner WEEFF. Zo zegt gemeenteraadslid Roger Tonnaer: "Het moet voor deze actiegroep duidelijk zijn dat, ondanks kritiek op zijn handelen, het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen blijft staan en alleen goede discussies over onze geschiedenis zinvol zijn."

In oktober 2016 werd met rode verf de sokkel van Jan Pieterszoon Coen, de buste van Willem Bontekoe en het varende museum Halve Maen beklad. De actiegroep de Grauwe Eeuw liet al snel weten achter de actie te zitten. De activisten meenden verheerlijking van de Gouden Eeuw ongepast te vinden en hielden een pleidooi voor het 'echte verhaal'.

Maar ondanks deze publieke bekentenis en de aangifte van de gemeente Hoorn van vernieling, waren er voor de politie onvoldoende aanknopingspunten om tot vervolging over te gaan. De aanwezige camerabeelden waren niet bruikbaar: ze waren volgens de politie van te slechte kwaliteit om herkenbaar mensen erop te zien.

Vorige week gaven Michael van Zeijl en Rogier Meijerink van de Grauwe Eeuw in een interview met de Volkskrant nogmaals toe het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn te hebben beklad. "Die actie in Hoorn heeft de Grauwe Eeuw landelijk bekend gemaakt", stelde Van Zeijl in de Volkskrant.

Na een eerdere discussie over Coen is vier jaar geleden op de sokkel van het standbeeld een bord aangebracht dat verduidelijkt dat hij bepaald niet onomstreden is. Fractie Tonnaer vindt dat daarom de vernieling door de Grauwe Eeuw onnodig was. "Voor het bekladden van het beeld van J.P. Coen hebben wij geen enkel begrip. Het verleden van J.P. Coen is de Hoornse inwoners voldoende bekend."