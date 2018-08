Vroeg uit de veren voor de traditionele Hoornse lappendag

HOORN - De tiendaagse kermis in Hoorn werd vandaag afgesloten met de traditionele lappendag. Koopjesjagers stonden al vroeg op om hun slag te slaan. "We hebben vanmorgen om 6.00 uur ontbeten en zijn toen de markt opgegaan. Echt superleuk."

De binnenstad van Hoorn stond vol met marktkramen en trok veel bezoekers. "Vanmorgen om zes uur stonden hier al de eerste mensen bij onze kraam en we hebben nog geen koffiepauze gehad", vertelde een marktkoopman rond het middaguur.

Meer dan zuipfestijn

Terwijl het in de binnenstad gezellig druk was, stroomde de Roode Steen vol met feestgangers, die het bier rijkelijk lieten vloeien. Maar volgens veel bezoekers is de lappendag meer dan alleen een zuipfestijn. "Hier komt alles samen. De afsluiting van de kermis, het is gewoon supergezellig. Hier leven we naartoe."

Om 16.00 uur gaan de cafe's in de binnenstad dicht en wordt er tot 20.00 uur vanavond geen alcohol meer geschonken.