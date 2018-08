Gemeente gaat bij vernieling kunstgrasvelden uit van 'incident'

MONNICKENDAM - De gemeente Waterland beschouwt de vernieling van de kunstgrasvelden, die worden gebruikt door VV Monnickendam, als een 'incident'. Dat zegt de gemeente in antwoord op vragen van NH Nieuws.

Er zullen daarom geen extra beveiligingsmaatregelen worden genomen. "Dat is lastige zaak want het is een openbaar gebied en het is onmogelijk om overal camera’s op te hangen. Handhaving en surveillance blijft ook voor dit gebied van kracht", zegt gemeentewoordvoerder Els van Loenen. "Wij gaan ervan uit dat het hier om een incident gaat."

Vorige week gingen vandalen met een vuurtje een voetbalveld in Monnickendam te lijf. Teammanager Jarno Blaas van VV Monnickendam vond na het weekend achterin veld A diverse brandplekken. "Er was op een plek 'Mick' in het gras gebrand en verderop stond 'RT'. Ook was er een hartje en waren er enkele grote, ronde brandplekken."

Blaas verwachtte dat de gemeente, van wie de kunstgrasvelden zijn, de schade niet zou herstellen. "Er zal worden gezegd dat de brandplekken niet direct gevaarlijk zijn", vertelde Blaas eerder tegen NH nieuws. "En het gras vervangen is te duur. We zullen er mee moeten leren leven, denk ik." Dat is echter verkeerd gedacht. "De gemeente gaat de schade zo snel mogelijk herstellen", aldus gemeentewoordvoerder Van Loenen. "Vanwege de vakantieperiode gebeurt dat binnen twee weken."