298.000 MH17-kraanvogels vliegen uit Hilversum

HILVERSUM - De 298.000 kraanvogels vertrekken weer uit het instituut Beeld en Geluid. De expositie ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de MH17-ramp trok deze zomer 5.000 bezoekers. "Ik ben trots op hoe we dit met z'n allen hebben neergezet", vertelt initiatiefneemster Tjitske Dijkstra, die haar collega en goede vriendin verloor.

"Het voelt alsof de kraanvogels het gebouw in beslag hebben genomen. Iedereen heeft het als indrukwekkend ervaren. Dat is ook het woord dat ik het meest heb teruggekregen", vertelt Tjitske.

Idee

Tjitske besloot om duizend kraanvogels voor haar vriendin Hieke Raap te vouwen vlak na de MH17-ramp. "Op deze manier probeerde ik een klein beetje de vrede te prediken. Want hoe je het ook wendt of keert, zijn de slachtoffers van de MH17 oorlogsslachtoffers." Haar verhaal verspreidde zich al snel en uit alle hoeken van de wereld kreeg Tjitske vogels toegestuurd. Ze besloot door te gaan tot de 298.000: voor elk slachtoffer duizend kraanvogels.

Het is een intensieve periode geweest: ze was elke dag aanwezig om samen met de bezoekers kraanvogels te vouwen en uitleg te geven over de expositie. "Ik denk dat Hieke gniffelend had gekeken en gedacht 'meisje, meisje wat heb je je op je hals gehaald'. Maar ze zou wel trots zijn, denk ik."

Komende winter worden alle papieren vogels weer geteld en klaargemaakt voor hun nieuwe bestemming. Volgende zomer zullen de kraanvogels te bewonderen zijn in Eindhoven. Waar precies is nog niet bekend, maar Tjitske weet wel zeker dat op 17 juli 2019, precies vijf jaar na de ramp, de vogels in de Brabantse stad te zien zijn.