Deel dit artikel:











Terugkijken: NH Events bij het Noord-Hollandse Kremlin Foto: NH Nieuws

WINKEL - Het 'Kremlin' in je achtertuin. Je moet er maar op komen! Ger Leegwater bouwde een heel park. Kijk onze registratie terug naar wat ooit begon als de hobby van 1 man en nu een veelbezochte attractie is in het Noord Hollandse plaatsje Winkel.

Met balen stro kun je meer dan je denkt. Stapelen en dat zo snel en efficient mogelijk bijvoorbeeld. NH Events is vandaag bij het NK Stro Laden in Wieringerwerf. Bekijk hier een compilatie van de NH Events-uitzending van zondag 19 augustus terug: