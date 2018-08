Cees Bol winnaar van Ronde van de Achterhoek

ZAANDAM - Cees Bol heeft zondag de tweede editie van de Ronde van de Achterhoek gewonnen. De 23-jarige wielrenner uit Zaandam, die volgend seizoen teamgenoot is van Tom Dumoulin bij Team Sunweb, won in Gendringen de sprint.

Bol was samen met Rick van Breda weggesprongen in de eennalaatste omloop. De twee werkte goed samen, waardoor ze vooruit konden blijven. In de sprint bleek Bol nog het meeste over te hebben. Jason van Dalen won daarna de sprint van het peloton.