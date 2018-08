Zes kittens en moederpoes gedumpt bij tankstation

AMSTERDAM - De Dierenambulance Amsterdam kreeg vanochtend een bijzonder pakketje overhandigd: twee bezorgers vonden bij een tankstation in Mijdrecht een mand met zes kittens en een moederpoes.

Het gesloten mandje met de dieren lag bij een pomp van het tankstation. De bezorgers waren gestopt voor een kopje koffie, toen hen ineens de mand opviel.

Volgens de Dierenambulance is er geen twijfel over mogelijk: "Dit mandje is neergezet om gevonden te worden. De dieren waren wat hongerig, maar verder kerngezond."

Pleeggezin

Na de katten wat eten te hebben gegeven, werden ze overhandigd aan het asiel in Amsterdam. Via het asiel wordt er een pleeggezin gezocht voor alle kittens en de moeder. "Omdat het zulke jonge dieren zijn, moeten ze wennen aan allerlei verschillende geluiden die je in een huis kan horen, zodat ze niet continu schrikken."

Ze blijven vijf tot zeven weken bij het pleeggezin. Daarna worden ze door het asiel aangeboden voor adoptie.