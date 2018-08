Oud-Ajax doelman Sies Wever (71) overleden

AMSTERDAM - Voormalig Ajax-doelman Sies Wever is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Amsterdamse club op de website.

Wever was de vaste stand-in van Heinz Stuy in de succesvolle Ajax-periode in de jaren zeventig. Hij won onder meer drie keer de toenmalige Europa Cup 1.

De uit Beilen afkomstige doelman maakte al op veertienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van de lokale voetbalclub. Hij speelde met het Nederlands elftal voor amateurvoetballers in 1970 de finale van het Europees kampioenschap. Na dit toernooi maakte Wever de overstap van Sportclub Assen naar Ajax.

Wever behoorde daardoor tot het glansrijke Ajax dat in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup voor landskampioenen veroverde. Na het seizoen 1973-1974 vertrok Wever naar MVV Maastricht. Hij sloot zijn carrière af bij de amateurs.