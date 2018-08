Deel dit artikel:











Van der Weijden niet voor middernacht verwacht in Leeuwarden Foto: ANP

ALKMAAR - Maarten van der Weijden wordt niet voor middernacht verwacht in Leeuwarden, de finishplaats van de zwemtocht van 200 kilometer langs elf Friese steden. Voor het begin van de tocht was rekening gehouden met de aankomst in Leeuwarden aan het begin van de avond.

Een woordvoerder van de Alkmaarder zei dat dit later wordt, doordat Van der Weijden in de eerste zwemnacht vertraging heeft opgelopen en er in het resterende deel vermoedelijk nog rustpauzes worden ingelast. De olympisch zwemkampioen is de nacht van zondag op maandag goed doorgekomen met veel steun van publiek. Duizenden mensen stonden op bruggen, langs de kant of fietsten mee. Lees ook: Laatste dag breekt aan voor Elfstedentocht Van der Weijden



Ook zijn Claudia de Breij, Erben Wennemars, Ellen van Langen en Freek de Jonge zondagavond en in de nacht van zondag op maandag aan boord van de coachboot gekomen om Van der Weijden aan te moedigen.



800.000 euro

De zwemmer had rond 11.15 uur al ruim 800.000 euro ingezameld. Een woordvoerder van het team van de olympisch kampioen verwacht dat dit bedrag nog fors zal oplopen, omdat de zwemmer veel respons krijgt op zijn actie.