Vijftig brievenbussen verdwijnen in Zaanstad: hier kan je nog wel terecht

ZAANDAM - Postbedrijf PostNL laat een groot gedeelte van de brievenbussen verwijderen. In veel plaatsen verdwijnt zelfs meer dan de helft van de bekende oranje postbussen, zo ook in de Zaanstreek. Bekijk hier waar de brievenbussen verdwijnen.

De brievenbussen die overblijven, worden verplaatst naar centrale locaties. Zo komen er vooral brievenbussen bij winkelcentra, zorginstellingen of bij de entree van een woonwijk.

PostNL laat de bussen weghalen omdat er steeds minder post wordt verstuurd. De nieuwe locaties worden bepaald in overleg met belangenorganisaties.

Eerste zuiden provincie, dan noorden

De mega-operatie start al volgende maand. Als eerste worden de brievenbussen in het zuiden van de provincie weggehaald. Van de 1042 brievenbussen, blijven er maar 624 staan. Dit betekent dat er dus 418 oranje brievenbussen verdwijnen.

Waar verdwijnen ze?

Bekijk hieronder het overzicht van de brievenbussen die verdwijnen in de Zaanstreek.

Hoe zit het wettelijk?

Volgens de Postwet moet in een woonkern met meer dan 5.000 inwoners binnen een straal van 1.000 meter een voor het publiek bestemde brievenbus staan. Voor 1 januari 2016 was deze afstandseis 500 meter. Buiten woonkernen met meer dan 5.000 inwoners is binnen een straal van 2.500 meter een brievenbus verplicht.

Vanaf 10 september worden de eerste bussen weggehaald. In oktober moeten alle brievenbusen zijn weggehaald. Het noorden van de provincie is vervolgens in februari 2019 aan de beurt.