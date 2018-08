De Peiling: PostNL haalt honderden Noord-Hollandse brievenbussen weg. Is dat erg?

NOORD-HOLLAND - Gooi jij nog wel eens iets in een brievenbus? Dat wordt goed zoeken dan; PostNL haalt honderden brievenbussen in Noord-Holland weg.

Meer dan de helft

In veel gemeenten verdwijnt meer dan de helft van alle brievenbussen. Het zuiden van de provincie is het eerst aan de beurt. Hier vind je een overzichtskaart met bussen die weg worden gehaald of blijven staan.

Lege bussen

PostNL zegt brievenbussen te verwijderen omdat er steeds minder briefpost wordt verstuurd. Veel bussen zijn bij de ophaalrondes nagenoeg leeg. De bussen die overblijven, worden verplaatst naar centrale locaties. Zo komen er vooral brievenbussen bij winkelcentra, zorginstellingen of bij de entree van een woonwijk.

Wat vind jij?

Zal jij ze missen, die oranje brievenbussen? Of kun je je de dag niet heugen dat je voor het laatst iets op de post deed? Was dat vroeger anders? Schreef of kreeg je liefdesbrieven? Had je een penvriend in een ver vreemd buitenland? We horen het graag van je!

