Laatste dag van Elfstedentocht Van der Weijden

ALKMAAR - Alkmaarder Maarten van der Weijden heeft een goede zwemnacht achter de rug op zijn tocht om geld in te zamelen voor meer kankeronderzoek langs de elf Friese steden. De laatste dag van zijn tocht is aangebroken.

"Deze tweede nacht verliep een stuk soepeler dan zijn eerste", zegt een woordvoerster van de Alkmaarder. Ze laat weten dat de steun voor Van der Weijden in de nachtelijke uren "overweldigend" was.

"Er stonden ontzettend veel mensen langs het water. En er was geen brug waarop hij niet werd toegejuicht." Ook schenen boeren met de koplampen van hun trekkers over het water om het de zwemmer wat makkelijker te maken.



Lees ook: Van der Weijden blij met enthousiasme publiek bij Elfstedentocht



"Maarten heeft drie keer kort geslapen. Twee keer een kwartier en een keer vijf minuten", zegt zijn woordvoerster. "Veel langer rusten wil hij niet, want dan komt hij in een slaapmodus terecht en wordt het moeilijk weer op gang te komen."

Veel steun van publiek

Van der Weijden kreeg weer veel steun van publiek. Duizenden mensen stonden op bruggen, langs de kant of fietsten mee. Ook zijn Claudia de Breij, Erben Wennemars, Ellen van Langen en Freek de Jonge zondagavond en in de nacht van zondag op maandag aan boord van de coachboot gekomen om Van der Weijden aan te moedigen.

Achter op schema

Volgens het oorspronkelijke schema had Van der Weijden vanochtend omstreeks 7.30 uur in Dokkum moeten aankomen. Dat wordt enkele uren later door de vertraging die hij in het eerste deel van zijn race heeft opgelopen. De oud-olympisch kampioen wordt niet voor middernacht verwacht in Leeuwarden, de finishplaats van de zwemtocht van 200 kilometer langs elf Friese steden. Voor het begin van de tocht was rekening gehouden met de aankomst in Leeuwarden aan het begin van de avond.