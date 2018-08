Vrouw van A10 gedrukt: "Alles aan doen om dader te pakken"

AMSTELVEEN - (AT5) De Amstelveense automobiliste B. (49) is met spoed op zoek naar weggebruikers die met hun dashcam hebben vastgelegd hoe ze bij knooppunt Watergraafsmeer door een invoegende SUV werd geraakt. Door die tik belandde ze in de vangrail, maar de bestuurder van de BMW reed door.

Het is zaterdagochtend 8.45 uur als B. in haar Kia Picanto over de A10-Oost richting de Zeeburgertunnel stuurt. Iets voorbij knooppunt Watergraafsmeer gaat het mis.

"Ik reed daar met een gangetje van 110, toen die auto wilde invoegen op de A10", vertelt ze tegen AT5. "Die auto wilde naar links, maar hij zag me niet. Omdat er ook verkeer naast mij reed, zat ik feitelijk klem."

Vangrail

Nadat de BMW B.'s Picanto heeft aangetikt, raakt ze de macht over het stuur kwijt. "Ik begon ongelooflijk te slingeren en ben met een bloedgang de vangrail ingereden", vertelt ze.

B.'s auto raakt total loss en zelf houdt ze een gekneusd borstbeen en een gekneusde knie over aan de klap. Maar wat ze veel erger vindt, is "de schijtmentaliteit" van de bestuurder van de BMW, die geen moment aanstalten heeft gemaakt om te stoppen.

Camerabeelden

"Ik heb geen idee of het een man of een vrouw was", zegt ze over de bestuurder. Bovendien heeft ze door de hectiek en paniek niet de kans gekregen het kenteken te lezen en te onthouden. "Er hangen wel camera's boven de weg, maar die beelden worden niet opgeslagen, en dat was in dit geval wel fijn geweest."

Hoewel drie getuigen hun verhaal inmiddels hebben gedeeld met de politie, hoopt B. dat er automobilisten zijn die de aanrijding toevallig met hun dashcam hebben gefilmd. "Er reed veel verkeer", spreekt ze haar hoop uit dat er iemand is die haar kan helpen bij de opsporing van de verdachte. "We gaan er alles aan proberen te doen."



Dagwaarde

Vandaag doet B. aangifte, al zal ze daarmee de van haar vader geërfde Kia niet terugkrijgen. En als ze de dagwaarde van haar 13 jaar oude "erfstuk op wielen" al terugkrijgt, zal het niet veel zijn. Het maakt haar niet uit. "Ik heb liever dat de dader wordt gepakt."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat B. ook tegen agenten heeft gezegd dat ze is aangereden. De andere auto is nog niet aangetroffen.