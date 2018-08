Slang uit plantenbak gevist in Den Helder

DEN HELDER - In een plantenbak aan de Jolstraat in Den Helder troffen buurtbewoners gisteren een slang aan. De politie heeft het dier eruit gevist, meldt wijkagent Rolf Regtop op Twitter.

"Een niet-alledaagse melding", oordeelde de agent ook wel. Het dier is meegenomen naar het politiebureau.

Volgens een reptielenopvang zou het gaan om een bullsnake, ofwel een stierslang. Een reptielenkenner heeft hem later op de dag opgehaald. Hoe het dier in de plantenbak kon komen en waar het vandaan komt, is niet bekend.