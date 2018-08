Volg de Uitmarkt komend weekend bij NH Nieuws

AMSTERDAM - Op het Oosterdok en het Marineterrein in Amsterdam wordt komend weekend de aftrap gegeven voor het nieuwe culturele seizoen. NH Nieuws en AT5 doen uitgebreid verslag van de 41ste editie van de Uitmarkt.

Niet alleen zijn er weer talloze stands van gezelschappen, producenten, musea en uitgeverijen, er staan als vanouds ook topacts op een aantal van de 27 podia; van Guus Meeuwis tot Het Nationale Ballet.

Bekijk hier het hele programma van de Uitmarkt

Diggy Dix geeft acte de présence met zijn eigentijdse repertoire en Ellen ten Damme brengt een ode aan de grote chansonniers en entertainers van de vorige eeuw. En wie wil kan lustig meeblèren met de populaire musical-sing-a-long.

Volg de Uitmarkt



Online

Via Instagram Stories doen wij dagelijks verslag van alle culturele activiteiten op @NHNieuws en @AT5.nl. Natuurlijk volg je ook de livestream op onze website en app.



TV

Op zaterdag en zondag volg je de Uitmarkt live tussen 14.00 uur en 16.00 uur. 's Avonds is er een compilatie te zien met de hoogtepunten van die dag.



Radio

NH Radio zendt het hele weekend uit vanaf de Uitmarkt van 12.00 uur tot 18.00 uur. Luister op zaterdag naar Eddy Keur of op zondag naar Ricky Koole.



Langskomen?

Dit jaar hebben we een eigen studioruimte op het Marineterrein waar diverse bekende artiesten aanschuiven voor een interview. Kom ook een kijkje nemen achter de schermen! Je vindt ons in de buurt van de loopbrug op het Marineterrein, tegenover Nemo (stand nummer 106). Neem vooral je favoriete lp mee, want 's middags is het tijd voor de Vinyl Vrijplaats! Je bent van harte welkom!

400 optredens

In totaal zijn er een kleine vierhonderd optredens van bekende en onbekende artiesten. De Bijlmer, de roemruchte Amsterdamse wijk die vijftig jaar bestaat, heeft deze Uitmarkt een eigen podium met veel eigen urban cultuur en een heuse Bijlmer Got Talent.