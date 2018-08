Extra onderzoek naar brandgevaar beton Tweede Coentunnel

AMSTERDAM - Vier tunnels in Nederland, die na 2008 zijn opgeleverd, worden door Rijkswaterstaat extra onderzocht op brandveiligheid. Het beton van onder andere de Tweede Coentunnel (A10) voldoet mogelijk niet aan alle brandwerende normen.

Uit eerder onderzoek, in opdracht van Rijkswaterstaat, bleek dat in het geval van een extreem grote brand, het beton van de tunnel 'af kan spatten'. De samenstelling van het beton is in de loop der jaren veranderd en houdt daardoor minder lang stand.



Dit geldt, naast de Tweede Coentunnel, ook voor de Ketheltunnels (A4) bij Schiedam, de Willem-Alexandertunnel (A2) in Maatricht en de Salland-Twentetunnel (N35) in Nijverdal.

Rijkswaterstaat voert nu brandproeven uit in een laboratorium naar verschillende combinaties van beton. Hier wordt uitgezocht of hittewerende bekleding voldoet aan de veiligheidseis bij een extreem grote brand. Tunnelbranden van zo'n grote omvang zijn in Nederland tot nu toe nog nooit voorgekomen.

Lees ook: Beton Tweede Coentunnel mogelijk minder brandwerend dan gedacht

Extra maatregelen

Bij de Gaasperdammertunnel in Amsterdam-Zuidoost worden ook maatregelen getroffen voor een betere brandveiligheid. Hier wordt ondermeer hittewerende bekleding aangebracht, zo laat Rijkswaterstaat weten. De extra maatregelen zorgen niet voor vertraging van de bouw en zullen klaar zijn als de tunnel in 2020 open gaat.

Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de Michiel de Ruijtertunnel en de Spaarndammertunnel, beiden rond Amsterdam. Tunnels die tussen 2000 en 2008 zijn opgeleverd worden ook getest of ze wel aan alle normen voldoen.